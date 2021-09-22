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На Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму.

Законопроект дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

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Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда евреям, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

К проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронения лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

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Лица, виновные в нарушении норм этого законопроекта, понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом, а возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате проявления антисемитизма, будет осуществляться в порядке, определенном законодательством Украины.

Принятие соответствующего законопроекта №5109 в среду во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Украина

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