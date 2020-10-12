Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:52Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook в понедельник заявила об ограничении доступа к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями.

"Наше решение подкрепляется документально подтвержденным ростом антисемитизма в глобальном масштабе и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи", – говорится в заявлении Facebook.

При этом соцсеть ссылается на исследование, согласно результатам которого 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост – это миф или преувеличение, некоторые из них не уверены в истинности факта геноцида еврейского народа.

Теперь Facebook будет перенаправлять пользователей на достоверную информацию о Холокосте в случае, если будут отмечаться запросы на контент об отрицании Холокоста на платформе этой социальной сети.

Глава Facebook Марк Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте.

"Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", – написал Цукерберг.

"Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина", – добавил глава Facebook.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial.We've long taken down posts that praise hate...

Опубликовано Mark Zuckerberg Понедельник, 12 октября 2020 г.

Ранее Цукерберг заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но при этом отмечал, что социальным сетям не следует ограничивать контент.

"Я не думаю, что нашей платформе следует принимать меры в отношении этого, потому что я думаю, что есть вещи, которые разные люди воспринимают ошибочно", – сказал Цукерберг в 2018 году в интервью сайту Recode.

Facebook фейсбук холокост

Новости по теме

Новости

Врачи прооперировали пациентку после стрельбы под Нижним Новгородом

Медики не подтвердили рост числа жертв стрельбы под Нижним Новгородом

Что произошло за день: понедельник, 12 октября

От стрельбы в Нижегородской области пострадала бабушка нападавшего

От стрельбы в Нижегородской области пострадала бабушка нападавшего
Пандемия коронавируса

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Стрельбу по нижегородскому автобусу вел молодой человек с 2 ружьями

Пандемия коронавируса

Единственный роддом Пятигорска решили отдать под COVID-госпиталь

Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области

Пандемия коронавируса

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');