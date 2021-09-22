Поиск
Хроника последних дней СССР

Ущерб от урагана "Ида" может обойтись страховщикам в США минимум в $31 млрд

Ущерб от урагана "Ида" может обойтись страховщикам в США минимум в $31 млрд
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Ида" может пополнить список самых дорогостоящих в США по объему финансового ущерба для страховщиков, пишет газета The Wall Street Journal.

Масштабы финансовых потерь в связи с ураганом продолжают расти по мере того, как страховщики предоставляют соответствующие данные. Так, компания Risk Management Solutions Inc. (RMS), одна из крупнейших в сфере моделирования рисков, на прошлой неделе подсчитала, что объем страховых потерь в связи с ураганом составляет от $31 млрд до $44 млрд.

В соответствии с нижней границей прогнозного диапазона, "Ида" опередит по масштабу финансового ущерба обрушившийся на США в 1992 году ураган "Эндрю", который на данный момент является шестым самым дорогостоящим. Потери от него оцениваются в $29,7 млрд, согласно данным Insurance Information Institute, основанным на рейтинге консалтинговой компании Aon PLC.

Существенный объем ущерба от урагана "Ида" частично связан с пандемией коронавируса. По словам экспертов, перебои в цепях поставок в строительном и автомобильном секторах, а также недостаток рабочей силы приводят к росту расходов на возмещение ущерба. Кроме того, перебои в энергоснабжении увеличивают время ремонтных работ.

В число публичных страховых компаний с наибольшими потерями входят Chubb Ltd., Travelers Cos., Allstate Corp и Progressive Corp., согласно данным аналитиков Evercore ISI.

Allstate на прошлой неделе оценила валовые убытки от урагана в $1,4 млрд без учета перестрахования. Убытки были зафиксированы в 19 штатах, основной объем пришелся на Луизиану, говорится в сообщении компании.

Тем временем Progressive оценила масштаб потерь за период до 16 сентября в $510 млн без учета налогов, но с учетом перестрахования.

Потери страховых компаний от ураганов "Мария", "Ирма" и "Харви", которые обрушились на США в 2017 году, составили от $31 млрд до $32 млрд, от урагана "Сэнди" в 2012 году - $33,93 млрд, согласно Insurance Information Institute. На первом месте по объему ущерба находится ураган "Катрина", который обрушился на США в 2005 году, потери от него составили $86,57 млрд.

США Ида

Новости

Глава Vitol назвал условие для успокоения паники на энергорынке Европы

Полиция Украины сообщила о трех основных версиях покушения на помощника Зеленского

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

На Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского

На Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского

Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

Пандемия коронавируса

Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения COVID-19

Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 22 сентября

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Австралии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');