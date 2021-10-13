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Природные катаклизмы 2021 года обошлись США в $100 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Погодные и климатические катаклизмы в США, жертвами которых стали 538 человек, стоили американцам более $100 млрд, сообщает Axios со ссылкой на доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как отмечается, за первые девять месяцев 2021 года в США произошло 18 природных катастроф, ущерб от каждого из которых превысил $1 млрд. В числе этих бедствий оказалось четыре тропических циклона, два наводнения, одна волна жары и засухи, один природный пожар и одна волна морозов и снегопадов.

Самым дорогостоящим природным катаклизмом 2021 года на данный момент является ураган "Ида". На восстановление после урагана уже было потрачено более $60 млрд и, как отмечает Axios, эта сумма, вероятно, продолжит расти.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США Ида

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