Природные катаклизмы 2021 года обошлись США в $100 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Погодные и климатические катаклизмы в США, жертвами которых стали 538 человек, стоили американцам более $100 млрд, сообщает Axios со ссылкой на доклад Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как отмечается, за первые девять месяцев 2021 года в США произошло 18 природных катастроф, ущерб от каждого из которых превысил $1 млрд. В числе этих бедствий оказалось четыре тропических циклона, два наводнения, одна волна жары и засухи, один природный пожар и одна волна морозов и снегопадов.

Самым дорогостоящим природным катаклизмом 2021 года на данный момент является ураган "Ида". На восстановление после урагана уже было потрачено более $60 млрд и, как отмечает Axios, эта сумма, вероятно, продолжит расти.