Лавров встретился с главами МИД Египта, Ирландии и Польши

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду вечером на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу рядом официальных лиц, в том числе с главами МИД Египта, Ирландии и Польши.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил, что рад встрече с российским министром. Лавров в ответ предложил ему встретиться в Москве. В ходе беседы стороны обсудили развитие российско-египетских отношений и поддержание контактов, а также обменялись мнениями по актуальным проблемам на Ближнем Востоке и Севере Африки, сделав акцент на ситуации в Ливии и Сирии и палестино-израильском урегулировании.

Также Лавров провел в среду встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау. Министры обменялись рукопожатиями, после чего беседа продолжилась в закрытом для прессы формате.

Согласно сообщению на сайте МИД РФ, Лавров и Рау состояние дел в ООН и обсудили возможности для повышения ее эффективности, были затронуты и некоторые вопросы российско-польских отношений.

Кроме того, состоялась встреча главы МИД РФ с главой внешнеполитического и оборонного ведомства Ирландии Саймоном Коувени. Главы ведомств обменялись приветствиями, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

"В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы российско-ирландских отношений. Подчеркнута готовность российской стороны к продолжению сотрудничества, основанного на равноправии и взаимном учете интересов. Подтвержден обоюдный настрой на результативное проведение намеченного на декабрь с.г. в Дублине 13-й сессии двустороннего Межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества", - говорится в сообщении МИД России по итогам этой встречи.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также обстановку в Афганистане, сирийское урегулирование и СВПД в контексте председательства Ирландии в сентябре в СБ ООН, сообщает МИД России.

Ирландия в сентябре председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.

Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи.

Ранее сообщалось, что Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу во время пребывания в Нью-Йорке на ГА ООН.