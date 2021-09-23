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Лавров провел встречу с генсеком НАТО

Лавров провел встречу с генсеком НАТО
Сергей Лавров. Архивное фото
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели встречу во время пребывания в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

"Первая встреча "на полях" сессии ГА ООН у Сергея Лаврова состоялась с генсеком НАТО", - следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства в телеграме.

Лавров во время протокольного фотографирования обратился к прессе: "Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО".

Далее встреча проходит за закрытыми дверями.

Столтенберг, как отмечалось в пресс-релизе НАТО, планирует также встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем и с некоторыми руководителями из стран-членов НАТО. В частности, он проведет переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Кроме того, согласно сообщению, у Столтенберга были запланированы встречи с лидерами и официальными лицами из стран, не входящих в НАТО. В их числе премьер Австралии Скотт Моррисон, президент Колумбии Иван Дуке, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия НАТО Сергей Лавров Йенс Столтенберг

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