На границе Польши и Белоруссии обнаружили тело мигранта из Ирака

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Тело мигранта из Ирака, пытавшегося попасть в Европейский союз, обнаружили на границе Польши и Белоруссии, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Группу мигрантов из Ирака задержали прошлой ночью в 500 метрах от границы с Белоруссией. Один из мужчин умер, вероятно, в результате сердечного приступа, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь", - цитируют СМИ заявление Европейской пограничной службы.

Таким образом, это пятый человек, который скончался на этом участке границе за эту неделю, отмечается в сообщениях.

В августе европейские пограничники зафиксировали в общей сложности более 3,5 тыс. попыток мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки нелегально попасть на территорию ЕС с тем, чтобы получить паспорт беженца, с территории Белоруссии. В сентябре таких попыток уже более 5 тыс.

В Польше и ряде других европейских стран обвиняют в этом Минск, они считают, что белорусское руководство намеренно обостряет ситуацию с наплывом мигрантов в ЕС.