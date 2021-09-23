Еврокомиссия определит, что странам ЕС делать из-за высоких цен на энергоносители

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Брюсселе определят перечень мер, которые страны-члены ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители, не нарушая европейские рыночные нормы, сообщили в четверг европейские СМИ.

"Я предложила министрам подготовить более структурированный перечень инструментов, которые, на наш взгляд, помогли бы странам ЕС найти решение нынешней проблеме", - сказала член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики. Она провела в Словении встречу с министрами энергетики стран Евросоюза.

Симсон пояснила, что перечень инструментов в Брюсселе рассчитывают подготовить в ближайшие недели.

Спотовые цены по всему миру сейчас находятся на рекордных уровнях. Это связано с уникальным сочетанием факторов глобального дефицита газа: приостановкой инвестиций в 2020 году, коронавирусным локдауном, посткризисным восстановлением мировой экономики, большим расходом газа из хранилищ за минувшую затяжную зиму, глобальным курсом на декарбонизацию экономики и ростом потребления газа как более экологичного топлива.

В сентябре спотовые цены на газ в Европе вплотную приблизились к отметке в $1000 за 1 тыс. куб.м. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главном хабе Европы, с начала года составляет $358 за 1 тыс. куб. м.