Поиск
Хроника последних дней СССР

Глава Vitol назвал условие для успокоения паники на энергорынке Европы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Трейдеры будут внимательно следить за погодой в Европе, так как мягкая зима в северном полушарии смогла бы несколько успокоить рынок энергоносителей, считает гендиректор Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера, Рассел Харди.

"Сейчас энергорынки в отчаянии и панике", - заявил он на форуме Gastec. Погода, по его словам, будет "ключевым" фактором, и, вероятно, нужна теплая зима, чтобы ослабить цены.

Цены на газ в Европе рекордно высоки, это поднимает стоимость электроэнергии, и многие аналитики предупреждают, что государства региона могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении зимой на пике потребления.

Европа войдет в сезон холодов, который начнется в октябре или ноябре, с заполненными на 78% хранилищами газа, что делает ситуацию довольно сложной, отметил глава Vitol.

"Зимой производство газа недостаточно, чтобы покрыть спрос в северном полушарии, и поэтому абсолютно необходимо запасаться газом. Сокращение запасов дестабилизирует рынок", - предудпредил он.

По его словам, скачок цен на газ вынудит промышленные компании, а также производителей химической продукции и удобрений искать альтернативы газу.

В данный момент мало что можно сделать для снижения цен на газ в Европе, поскольку последствия любых шагов станут видны лишь через несколько месяцев, сказал Bloomberg исполнительный вице-президент французской энергокомпании Engie SA Дидье Олло.

"Мы надеемся, что начало зимы не будет слишком холодным. В противном случае у нас будут проблемы", - отметил он.

В германской энергокомпании Uniper SE отмечают увеличение кредитных рисков в отрасли и считают, что все больше компаний будут испытывать проблемы с ликвидностью. Главный коммерческий директор Uniper Ниек Ден Холландер полагает, что одной из причин, по которой Россия не может увеличить экспорт газа в Европу, является необходимость пополнить запасы газа внутри страны.

Vitol Рассел Харди Европа Engie Дидье Олло Uniper Газпром

Новости по теме

Новости

Полиция Украины сообщила о трех основных версиях покушения на помощника Зеленского

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

В Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ

Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

На Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского

На Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского

Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

Пандемия коронавируса

Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения COVID-19

Госкомздрав КНР сообщил о возможном новом очаге распространения COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 22 сентября

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой

Глава Северного командования ВС США назвал РФ основной военной угрозой

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Австралии

Джонсон и Байден договорились подходить к отношениям с РФ и КНР на основе общих ценностей

Джонсон и Байден договорились подходить к отношениям с РФ и КНР на основе общих ценностей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');