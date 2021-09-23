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Хроника последних дней СССР

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода

Решетников назвал взлет цен на газ в ЕС результатом форсированного энергоперехода
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Взлет цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации, экономические последствия тех или иных шагов в процессе энергоперехода нужно заранее просчитывать, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В сентябре спотовые цены в Европе в условиях дефицита газа вплотную приблизились к отметке в $1000 за тысячу кубометров, тогда как еще год с небольшим назад с трудом преодолели отметку $100.

"То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ - мы тоже должны понимать, что это как раз последствия вот этого форсированного энергоперехода. Последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа. Вот этот форсированный уход чреват таким рисками", - сказал министр на заседании президиума Российской академии наук на тему "Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии".

"С одной стороны, это может создать для нашей страны дополнительные возможности, но в то же время при принятии решений мы должны все эти риски взвешивать, чтобы форсированный переход к низкоуглеродной повестке не привел к возникновению дополнительной инфляции. В первую очередь, конечно, в нашей стране, но и в целом наших коллег из других стран мы тоже призываем очень внимательно считать все экономические последствия, потому что в конечном итоге мировая экономика едина", - отметил он.

По мнению Решетникова, многие страны мира, декларируя цель достижения углеродной нейтральности к определенному сроку, не имеют четкого представления о цене вопроса.

"Что для нас важно в реализации повестки низкоуглеродного развития сейчас - это, конечно, вопрос стоимости этой повестки, иными словами - кто, в каком объеме, когда будет платить за реализацию этих мероприятий. К сожалению, общаясь с нашими коллегами в других странах, мы видим, что достаточно легко некоторые относятся к объявлению года углеродной нейтральности. А на вопрос - что вы будете делать с удорожанием того же металла от 20% до 40% в случае перехода на водородный метод его получения, и как это повлияет на экспорт продукции из вашей страны, ответов четких мы не получаем. Равно как не получаем ответов - кто будет платить за отказ от угля и т.д.", - заявил глава Минэкономразвития.

Европа Минэкономразвития Максим Решетников РАН

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