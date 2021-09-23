Владелец "Бурана" не получил от "Роскосмоса" предложений о судьбе корабля
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не обращался к ракетно-космической корпорации "Байконур" с предложениями по дальнейшей судьбе "Бурана", сообщил гендиректор корпорации Даурен Муса.
"От Дмитрия Рогозина никаких предложений не поступало, и вряд ли поступит", - написал он в своем фейсбуке.
В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние монтажно-испытательного комплекса, в котором хранятся образцы "Бурана", вызывает опасения, и поэтому госкорпорация рассматривает возможность покупки "Буранов" и передачи их в музей.
В свою очередь Муса заявил, что компания не намерена передавать "Буран" российской стороне. Рогозин обвинил бизнесмена в безответственном отношении к кораблю и выразил надежду, что казахстанский суд конфискует его у компании.
В сентябре специалисты НПО "Молния", разработавшего корабль, посетили место хранения "Бурана". Первоначально сообщалось, что они занимались "решением вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны", однако затем "Роскосмос" и предприятие опровергли эту информацию.
На космодроме Байконур хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полета в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.
Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году.
"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".
В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".
Между тем в ходе работы над проектом "Буран" было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".