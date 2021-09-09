НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию

Орбитальный корабль "Буран" на территории музея истории космодрома Байконур Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты НПО "Молния" не имеют планов по транспортировке космического корабля "Буран" в Россию, во время поездки на Байконур они оценивали состояние мест хранения корабля, заявляют на предприятии.

"От имени НПО "Молния" официально заявляем, что специалисты нашего предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует", - говорится в сообщении.

О поездке специалистов "Молнии" на Байконур стало известно 6 сентября. Тогда же в НПО заявляли, что целью поездки стал "осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны".

В сообщении предприятия также отмечалось, что в ходе визита обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов.

"По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля", - сообщили 6 сентября в НПО "Молния".

В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние монтажно-испытательного комплекса, в котором хранятся образцы "Бурана", вызывает опасения, и поэтому госкорпорация рассматривает возможность покупки "Буранов" и передачи их в музей.

В свою очередь гендиректор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур", владеющего кораблём, Даурен Муса заявил, что компания не намерена передавать "Буран" российской стороне.

Рогозин со своей стороны обвинил бизнесмена в безответственном отношении к кораблю и выразил надежду, что казахстанский суд конфискует его у компании.

НПО "Молния" является разработчиком советского орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", а также одним из крупнейших российских производителей ракет-мишеней.

На космодроме Байконур хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.

Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году.