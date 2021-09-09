НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты НПО "Молния" не имеют планов по транспортировке космического корабля "Буран" в Россию, во время поездки на Байконур они оценивали состояние мест хранения корабля, заявляют на предприятии.
"От имени НПО "Молния" официально заявляем, что специалисты нашего предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует", - говорится в сообщении.
О поездке специалистов "Молнии" на Байконур стало известно 6 сентября. Тогда же в НПО заявляли, что целью поездки стал "осмотр орбитального корабля "Буран" и его технологического макета, а также ангара, где хранятся изделия, для решения вопросов последующей транспортировки орбитального корабля на территорию нашей страны".
В сообщении предприятия также отмечалось, что в ходе визита обсуждалась возможность перемещения "Бурана" и его макета из ангара без повреждения и серьезного демонтажа объектов.
"По итогам встречи решено, что разборку, транспортировку и последующую сборку корабля и макета необходимо проводить под авторским надзором НПО "Молния" как предприятия-разработчика орбитального корабля", - сообщили 6 сентября в НПО "Молния".
В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние монтажно-испытательного комплекса, в котором хранятся образцы "Бурана", вызывает опасения, и поэтому госкорпорация рассматривает возможность покупки "Буранов" и передачи их в музей.
В свою очередь гендиректор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур", владеющего кораблём, Даурен Муса заявил, что компания не намерена передавать "Буран" российской стороне.
Рогозин со своей стороны обвинил бизнесмена в безответственном отношении к кораблю и выразил надежду, что казахстанский суд конфискует его у компании.
НПО "Молния" является разработчиком советского орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", а также одним из крупнейших российских производителей ракет-мишеней.
На космодроме Байконур хранятся два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций.
Единственный побывавший в космосе экземпляр корабля "Буран" был уничтожен при обрушении монтажно-испытательного комплекса в 2002 году.
История "Бурана"
"Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия - Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта Решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".
В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".
Между тем в ходе работы над проектом "Буран" было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. После закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у ракетно-космической корпорации "Энергия" и у НПО "Молния".