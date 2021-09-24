КНДР подала сигнал о возможности диалога с Южной Кореей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пхеньян готов к конструктивному диалогу с Сеулом относительно декларации об официальном завершении Корейской войны, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера.

В статье, которую публикует агентство ЦТАК, она заявила, что считает недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявить о прекращении Корейской войны 1950-53 годов "интересной и хорошей идеей".

"Мы сколько угодно готовы попробовать конструктивно обсуждать перспективы восстановления и развития межкорейских отношений при постоянном тесном общении, если только Южная Корея не будет проявлять враждебность и не станет то и дело провоцировать нас, проявлять упертость с двойными стандартами, оставит прошлое, в котором она придиралась ко всему и вся, и впредь будет обдумывать каждое свое слово и дело", - говорится также в материале.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон заявил, что принятие декларации об официальном окончании Корейской войны является преждевременным шагом.

"Вопрос об объявлении о прекращении войны на Корейском полуострове вновь возник на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ясно, что прекращение войны - это то, чем необходимо заниматься для создания механизма поддержания мира на полуострове в будущем. Но реальная ситуация доказывает, что принятие декларации о прекращении войны является чем-то преждевременным", - говорилось в заявлении Ли Тхэ Сона (цитата по ЦТАК).

По его мнению, в основе всех проблем Корейского полуострова лежит враждебная политика США в отношении КНДР. "Пусть сотни раз провозгласят окончание войны, но не будет никакого изменения, пока не изменится политическая обстановка вокруг нас и не изменится враждебная политика США", - считает замглавы МИД Северной Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов. По его мнению, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.

"Когда стороны, участвующие в Корейской войне, объединятся и провозгласят окончание войны, я верю, что мы сможем добиться необратимого прогресса в денуклеаризации и вступить в эру полного мира", - заявил президент Южной Кореи.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения возможности официального объявления о прекращении Корейской войны. "Мы продолжаем стремиться к взаимодействию с КНДР для решения различных вопросов, и мы открыты для обсуждения возможности объявления о прекращении войны", - сказал Кирби на брифинге для прессы.