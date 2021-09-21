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Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

Генсек ООН выразил надежду на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР
Архивное фото
Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Нью-Йорке обсудили мир на Корейском полуострове и нерешенные глобальные проблемы, сообщает администрация южнокорейского лидера.

Гутерреш отметил, что в этом году две Кореи отмечают 30-ю годовщину одновременного вступления в ООН, и выразил надежду, что это послужит возможностью для обеих сторон улучшить свои отношения.

Он пообещал тесное сотрудничество с правительством Южной Кореи в этом вопросе, добавили в администрации президента Республики Корея.

В свою очередь в пресс-службе ООН отметили: "Генеральный секретарь выразил надежду, что стороны (Южная и Северная Кореи - ИФ) возобновят диалог, направленный на достижение прочного мира на Корейском полуострове".

Ранее в КНДР предупредили о возможном разрыве отношений с Южной Кореей, если из Сеула продолжат звучать "неуместные" заявления в адрес Пхеньяна.

До этого Мун Чжэ Ин по итогам испытаний баллистической ракеты подводного базирования заявил, что эти ракеты очень важны для обеспечения сдерживания угроз и для обеспечения национальной обороны. Испытания южнокорейской ракеты были проведены после запуска КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Антониу Гутерреш ООН Южная Корея КНДР

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