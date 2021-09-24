КНДР сочла преждевременным принятие декларации об окончании Корейской войны

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Принятие декларации об официальном окончании Корейской войны является преждевременным шагом и не поможет решить имеющиеся разногласия, заявил замминистра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон.

"Вопрос об объявлении о прекращении войны на Корейском полуострове вновь возник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. (...) Ясно, что прекращение войны - это то, чем необходимо заниматься для создания механизма поддержания мира на полуострове в будущем. (...) Но реальная ситуация доказывает, что принятие декларации о прекращении войны является чем-то преждевременным", - говорится в заявлении Ли Тхэ Сона, которое публикует ЦТАК.

По его словам, нет никакой гарантии, что принятие декларации, имеющей лишь символическое значение, приведет к отказу от враждебного отношения к КНДР.

Он напомнил об испытательных запусках межконтинентальных баллистических ракет, проведенных США в феврале и августе нынешнего года, об одобрении США продажи Японии и Южной Корее вооружений на миллиарды долларов.

"Мы с бдительностью следим и за недавним решением США о передаче Австралии технологий создания атомной подлодки с ядерными реакторами", - отметил Ли Тхэ Сон.

По его мнению, в основе всех проблем Корейского полуострова лежит враждебная политика США в отношении КНДР.

"Пусть сотни раз провозгласят окончание войны, но не будет никакого изменения, пока не изменится политическая обстановка вокруг нас и не изменится враждебная политика США", - считает замглавы МИД Северной Кореи.

"Все факты доказывают, что пока не время провозглашать окончание войны. Необходимо понимать, что в данный момент декларация об окончании войны не оказывает никакую помощь стабильности ситуации на Корейском полуострове и может ошибочно использоваться как дымовая завеса для скрытия враждебной политики США", - заявил он.

Ли Тхэ Сон добавил, что на первоочередном месте для обеспечения стабильности на Корейском полуострове стоит отказ США от двойных стандартов и враждебной политики.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов.

По его мнению, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.

"Когда стороны, участвующие в Корейской войне, объединятся и провозгласят окончание войны, я верю, что мы сможем добиться необратимого прогресса в денуклеаризации и вступить в эру полного мира", - заявил президент Южной Кореи.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты открыты для обсуждения возможности официального объявления о прекращении Корейской войны.

"Мы продолжаем стремиться к взаимодействию с КНДР для решения различных вопросов, и мы открыты для обсуждения возможности объявления о прекращении войны", - заявил Кирби на брифинге для прессы.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению прочного мира на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии с Северной Кореей", - добавил он.

На этой неделе Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили мир на Корейском полуострове и нерешенные глобальные проблемы. Гутерреш отметил, что в этом году две Кореи отмечают 30-ю годовщину одновременного вступления в ООН, и выразил надежду, что это послужит возможностью для обеих сторон улучшить свои отношения.