Поиск
Хроника последних дней СССР

В США обязали привиться от COVID-19 сотрудников компаний-подрядчиков правительства

Они должны сделать это не позднее 8 декабря

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В американской администрации ожидают, что миллионы сотрудников компаний-подрядчиков правительства США сделают прививку против коронавируса не позднее 8 декабря, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на аппарат Белого дома.

В миреБайден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19Байден подписал план о расширении масштабов вакцинации против COVID-19Читать подробнее

"Сотрудники компаний-подрядчиков (федерального правительства - ИФ) должны быть полностью вакцинированы не позднее 8 декабря 2021 года", - отмечается в распоряжении Белого дома.

"(Благодаря вакцинации - ИФ) будет снижено число сотрудников, работающих удаленно, снизятся затраты на рабочую силу и повысится эффективность подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих работу для федерального правительства", - поясняется в документе.

В соответствии с новым распоряжением, любой невакцинированный подрядчик федерального правительства, нанятый на работу после 8 декабря, должен быть привит от коронавируса к первому рабочему дню.

В сентябре президент США Джо Байден объявил о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в попытке сдержать последний всплеск распространения COVID-19 в стране. Байден в телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

Хроника 09 января 2020 года – 24 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
США Белый дом коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

ВСУ сообщили о вторжении самолетов-разведчиков РФ в зону учений в Черном море

NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале 2022 года

Замглавы МВД Украины заявил, что покушение на Шефира совершил профессионал

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

Французский владелец модных брендов откажется от меха животных

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');