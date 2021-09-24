В США обязали привиться от COVID-19 сотрудников компаний-подрядчиков правительства

Они должны сделать это не позднее 8 декабря

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В американской администрации ожидают, что миллионы сотрудников компаний-подрядчиков правительства США сделают прививку против коронавируса не позднее 8 декабря, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на аппарат Белого дома.

"Сотрудники компаний-подрядчиков (федерального правительства - ИФ) должны быть полностью вакцинированы не позднее 8 декабря 2021 года", - отмечается в распоряжении Белого дома.

"(Благодаря вакцинации - ИФ) будет снижено число сотрудников, работающих удаленно, снизятся затраты на рабочую силу и повысится эффективность подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих работу для федерального правительства", - поясняется в документе.

В соответствии с новым распоряжением, любой невакцинированный подрядчик федерального правительства, нанятый на работу после 8 декабря, должен быть привит от коронавируса к первому рабочему дню.

В сентябре президент США Джо Байден объявил о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в попытке сдержать последний всплеск распространения COVID-19 в стране. Байден в телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.