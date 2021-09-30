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Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации разделило американцев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около половины американцев поддерживают указ президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 или постоянном тестировании большинства работников, однако более трети населения США недовольны решением президента, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на опрос AP-NORC.

Опрос показал, что 51% респондентов поддержал решение президента, а 34% - не одобрили его, и еще 14% не стали высказывать свое мнение по этому вопросу. Примерно три четверти опрошенных сторонников демократов и всего четверть тех, кто поддерживает республиканцев, посчитали указ Байдена верным решением. Больше половины сторонников республиканцев высказались негативно об обязательной вакцинации сотрудников - 6 из 10 человек сочли распоряжение неверным шагом.

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Также 64% жителей США, получивших вакцину, одобрили решение президента, однако 23% вакцинированных американцев считают, что вакцинация не должна быть обязательной. Среди граждан США, которые не получили вакцину, всего 14% поддерживают инициативу президента.

Согласно опросу, большая часть сотрудников, работающих удаленно, согласны с распоряжением. Среди тех, кто вынужден физически присутствовать на рабочих местах, мнения разделились.

Ранее в этом месяце президент США Джо Байден подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства. Кроме того, Байден дал указание Минтруду США потребовать от всех предприятий со 100 и более сотрудниками, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно.

США коронавирус Джо Байден

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