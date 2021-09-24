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NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале 2022 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля с первым полностью коммерческим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию (МКС) планируется на 21 февраля 2022 года, сообщила в пятницу в своем твиттере руководитель программы пилотируемых полётов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Лидерс.

"Отличные новости, мы планируем запуск миссии Axiom-1 к МКС 21 февраля - она станет первой частной космическая миссией на станции при поддержке Axiom", - сообщила Лидерс на своей странице в соцсети.

По информации NASA, экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырёх человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции. Согласно заявлению на сайте Axiom Space, в рамках миссии на МКС отправятся четыре астронавта - капитан экипажа, бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа, американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.

Компания Axiom Space была выбрана NASA для создания коммерческого сегмента на МКС в 2020 году. Предполагается, что отправка частей сегмента к МКС начнётся в 2024 году. Ожидается, что первый коммерческий модуль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, на котором сейчас установлен герметизированный стыковочный переходник.

В первом модуле компании будут располагаться жилое пространство для четырёх астронавтов и место для исследовательского оборудования и экспериментов. Также модуль будет оснащён стыковочным адаптером с четырьмя радиальными портами, который позволит космическим кораблям, прибывающим на станцию, стыковаться с сегментом. Второй модуль, который планируется запустить в 2025 году, будет идентичен по своим свойствам первому.

В 2026 году, к сегменту будет пристыкован лабораторный модуль для проведения экспериментов и исследований в состоянии микрогравитации. А в 2027 на станцию прибудет последний модуль - The Axiom Power Tower. На нём будут установлены солнечные батареи для питания сегмента электроэнергией, что позволит сегменту в любой момент перейти на автономный режим работы. Также в модуле будет оборудована система жизнеобеспечение экипажа, выделен отсек для различной полезной нагрузки и припасов. Помимо прочего, The Axiom Power Tower будет иметь шлюзовой отсек, через который астронавты смогут выходить в открытый космос.

После прекращения обслуживания МКС сегмент, как уточняется в сообщении, отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией Axiom Commerical Space Station.

США NASA Axiom Space МКС Кэти Лидерс Axiom-1

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