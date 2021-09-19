Корабль SpaceX с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье по московскому времени приводнился в Атлантике вблизи Флориды, сообщила американская компания SpaceX.

"Успешное приводнение подтверждено", - говорится в сообщении.

Приводнение спускаемой капсулы космического корабля Crew Dragon произошло в субботу в 19:06 по Восточному времени США (в воскресенье в 02:06 мск) в Атлантике вблизи Флориды.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX трое суток назад вывела на орбиту высотой 590 км корабль Crew Dragon с непрофессиональным коммерческим экипажем. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта являлся миллиардер, глава компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входили врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.