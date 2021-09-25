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Адвокаты принца Эндрю подтвердили факт вручения ему искового заявления о насилии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты британского принца Эндрю согласились с фактом вручения ему искового заявления американки Вирджинии Джуфре (в прошлом Робертс) с обвинением в сексуальном насилии. Об этом сообщает BBC News.

Принц официально уведомлен о предъявленном ему гражданском иске. Это означает, что ответчик полностью осведомлен о выдвинутых против него обвинениях, и в случае, если он не примет участия в деле после того, он рискует автоматически проиграть.

В августе американка Вирджиния Джуфре подала гражданский иск против среднего сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю. Она заявила, что более 20 лет назад, когда ей было 17 лет, ее привезли в Великобританию и она стала жертвой секс-трафика. По ее словам, сын королевы Великобритании надругался над ней в Лондоне, а затем в Нью-Йорке, зная, что ей нет 18 лет. В своем иске она ссылается на поправки в законодательство Нью-Йорка, расширившие возможность подачи исков для детей, ставших жертвами насилия. 61-летний принц Эндрю ранее опровергал обвинения Джуфре.

Великобритания США Принц Эндрю Вирджиния Джуфре 

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