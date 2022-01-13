Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сыну королевы Великобритании Елизаветы II принцу Эндрю предстоит предстать перед судом в США по обвинениям в сексуальном насилии над Вирджинией Джуфре после того, как суд Южного округа в Нью-Йорке в среду отказался отклонить поданный против него гражданский иск. Об этом сообщает BBC News.

Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

Адвокаты принца Эндрю заявили, что жалоба должна быть отклонена, сославшись на подписанное Джуфре соглашение в 2009 году с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. Согласно подписанному документу, она обязалась отказаться от судебного преследования Эпштейна и его знакомых, включая принца Эндрю. Однако нью-йоркский судья постановил, что дело может быть продолжено.

Принц последовательно отрицает обвинения. Букингемский дворец заявил, что не будет давать комментариев.

Дело против 61-летнего герцога Йоркского может быть рассмотрено в суде в сентябре этого года.

В сентябре адвокаты принца Эндрю подтвердили факт вручения ему искового заявления. В августе американка Вирджиния Джуфре подала гражданский иск против среднего сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю. Она заявила, что более 20 лет назад, когда ей было 17 лет, ее привезли в Великобританию и она стала жертвой секс-трафика. По ее словам, сын королевы Великобритании надругался над ней в Лондоне, а затем в Нью-Йорке, зная, что ей нет 18 лет. В своем иске она ссылается на поправки в законодательство Нью-Йорка, расширившие возможность подачи исков для детей, ставших жертвами насилия.