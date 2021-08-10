В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Жительница США подала гражданский иск против члена британской королевской семьи, среднего сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю, сообщает "Би-би-си".

Вирджиния Джуфре заявила, что более 20 лет назад, когда ей было 17 лет, ее привезли в Великобританию, чтоб принц занимался с ней сексом. По ее словам, сын королевы Великобритании надругался над ней в Лондоне, а затем в Нью-Йорке, зная, что ей нет 18 лет.

Как отмечает "Би-би-си", Вирджиния Джуфре в своем иске ссылается на поправки в законодательство Нью-Йорка, расширившие возможность подачи исков для детей, ставших жертвами насилия.

Американка сообщила, что была жертвой секс-трафика, когда молодых девушек привозили для встреч с богатыми клиентами. Ранее она выступала на стороне обвинения против скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В июле 2018 года Эпштейна в очередной задержали по делу о сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа того года он покончил с собой в тюрьме.

61-летний принц Эндрю ранее уже опровергал обвинения Джуфре.

При этом в 2019 году он отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи в связи со скандалом по поводу его знакомства с Эпштейном.