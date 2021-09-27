Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Филиппинах около вулкана Тааль

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории пролива острова Верде, разделяющего острова Лусон и Миндоро (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 20:12 мск в воскресенье землетрясения находился вблизи побережья острова Лусон в 32 км западнее города Тааль, расположенного в нескольких километрах юго-западнее побережья одноименного озера, заполняющего кальдеру вулкана, который тоже называется Тааль.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 98,4 км.