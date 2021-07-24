Два землетрясения зафиксировано на Филиппинах около вулкана Тааль

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 6,6 и 5,9 зафиксированы в акватории залива Балаян у острова Лусон (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:49 мск в пятницу землетрясения магнитудой 6,6 находился в 16 км западнее города Тааль, расположенного в нескольких км юго-западнее побережья одноименного озера, заполняющего кальдеру вулкана, который тоже называется Тааль.

Эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 23:57 мск в пятницу, находился в 28 км от города Тааль. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как "довольно сильное" и "разрушительное".