Слуцкий счел, что немецкие "Зеленые" вряд ли помешают "Северному потоку 2"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лидеру партии "Зеленые" Анналене Бербок вряд ли не удастся помешать работе газопровода "Северный поток 2", а два других претендента на пост канцлера Германии готовы сотрудничать с Москвой.

"В "Северный поток 2" вложено слишком много немецких денег. И любой канцлер Германии не сможет не считаться с интересами крупного бизнеса. Немецкое бизнес-сообщество уже выступило с заявлением, в котором призвало будущее правительство избегать конфликтов с Россией. Так что противникам многострадального проекта при всем желании вряд ли все-таки удастся его остановить. Хотя попортить кровь при желании они, конечно, смогут", - написал Слуцкий в своем телеграме в понедельник.

По мнению парламентария, ни кандидат в канцлеры от СДПГ, министр финансов Олаф Шольц, ни преемник Ангелы Меркель от партии ХДС Армин Лашет не должны были бы резко изменить отношения с Россией к худшему, если опираться на предвыборные заявления. Оба критикуют Москву по различным вопросам, в то же время оба считают необходимым диалог с ней. И оба, отметил Слуцкий, поддерживают "Северный поток 2".

Вместе с тем, лидер "Зеленых" Бербок известна критической позицией к России в целом и к "Северному потоку 2" в частности, и ее "называют возможным вице-канцлером и министром иностранных дел", пишет Слуцкий. Российский парламентарий считает, что, несмотря на готовность Бербок помешать поставкам российского газа, вряд ли ей это удастся - из-за общей позиции немецкого бизнеса.

Выборы в Бундестаг

Выборы в Бундестаг состоялись в минувшее воскресенье, 26 сентября.

По данным ЦИК Германии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает в них, набрав 25,7% голосов, и будет представлена 206 депутатами. За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей, от него в Бундестаге будет 196 представителей. В комментариях СМИ отмечается, что на прошедших выборах уровень поддержки ХДС/ХСС стал самым низким в истории.

"Зеленые", которые по итогам выборов получили 14,8% голосов, займут 118 парламентских мест, Свободная демократическая партия, за которую проголосовали 11,5% избирателей - 92 места, Альтернатива для Германии с 10,3% голосов - 83 места. 39 депутатов будут представлять "Левых".