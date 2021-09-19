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Хроника последних дней СССР

Социал-демократ Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц выиграл последние, третьи теледебаты, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.

Заключительный, третий раунд предвыборных теледебатов прошел в ФРГ в воскресенье вечером в прямом эфире телеканалов Pro7 и Sat1. На пост канцлера на этих выборах будут претендовать три кандидата - это представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет, политик Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок.

Выступление Шольца сочли убедительным 42% телезрителей, Армина Лашета - 27%, Бербок - 25%.

Дебаты начались с тематического блока "социальная справедливость". Шольц и Бербок в очередной раз выступили за повышение минимального размера оплаты труда до 12 евро в час, Лашет считает, что это не нужно, и выступает за тарифные переговоры между работодателем и профсоюзами, Бербок сочла это мнение возвратом в 90-е годы прошлого века.

Важной темой дебатов стал вопрос пособий по безработице. По мнению Лашета, безработных граждан необходимо стимулировать к поиску работы. Шольц предложил полную реформу нынешней системы выплат, а Бербок считает необходимым лишь повысить эти выплаты на 50 евро.

Тема климата - главная для Бербок, она считает, что СДПГ и ХДС как правящие партии сделали для улучшения климата слишком мало, кроме того, она выступает за полный отказ от угольной энергетики к 2030 году, это раньше запланированного в ФРГ срока.

Все три партии выступают против обязательной вакцинации от коронавируса, считают необходимым убеждать граждан сделать прививку добровольно и сделать вакцинацию "ближе к народу", что означает возможность прививаться без записи во временных уличных пунктах вакцинации.

В завершение теледебатов их участникам был задан вопрос о возможных коалициях после выборов. Бербок не исключила ни одной возможности правящей коалиции с участием "Зеленых", но сказала, что "ХДС хорошо бы уйти в оппозицию". Лашет и Шольц отвергли сотрудничество с правой партией "Альтернатива для Германии", причем Лашет также выступает против сотрудничества с "Левыми". Шольц открыто заявил, что хотел бы формировать новое правительство в случае победы партии на выборах в сотрудничестве с "Зелеными".

Парламентские выборы в ФРГ пройдут в воскресенье, 26 сентября.

ФРГ Армин Лашет Олаф Шольц Анналена Бербок

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