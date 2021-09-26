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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет "рассекретил" свое голосование на выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет "рассекретил" свое голосование на выборах
Армин Лашет со своей женой Сюзанной на избирательном участке в Ахене
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет неверно сложил бюллетень при голосовании - так, что стало известно, кого он выбрал.

"Известный всей стране политик, как ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей тут не просматривается", - написал глава избирательной комиссии Германии Георг Тиель в твиттере.

Тем не менее, голос Лашета будет засчитан.

Фотографию политика, на которой он опускает бюллетень в урну, опубликовали в воскресенье немецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер проголосовал на выборах в бундестаг в школе на западе Берлина. Канцлер Ангела Меркель голосовала по почте, на этих выборах свою кандидатуру она не выставляет.

Безопасность на парламентских выборах в Берлине обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Избирательные участки в Германии открыты до 18:00 (19:00 по Москве).

Германия Армин Лашет

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