Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Предки современных японцев, примечательные находки в некрополе на Ямале, а также с чем связана нелюбовь к брокколи и цветной капусте

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Генетики выяснили происхождение современного японского населения. Оказалось, что его сформировали три основные популяции. Это изолированная популяция периода Дземон, заселившая Японский архипелаг между 20 и 15 тысячами лет назад; мигранты из Северо-Восточной Азии периода Яей, прибывшие около 2300 лет назад; восточноазиатская популяция, переселившаяся на острова в период Кофун (250–538 годы нашей эры). Примечательно, что при переходе к сельскому хозяйству в доисторической Японии, вероятно, происходила ассимиляция с примерно равным вкладом пришлого и коренного населения в потомство.

- Дельта-вариант коронавируса, появившийся в Индии в марте 2021 года, с тех пор распространился и вытеснил остальные штаммы по всему миру, в том числе "альфа", "бета" и "гамма". Теперь они составляют менее одного процента заражений по всему миру. "Индийский вариант" лучше приспособился к выживанию в человеческой популяции. Его зарегистрировали в 185 странах. Об этом сообщили медики ВОЗ на пресс-конференции 21 сентября.

- Австралийские ученые выяснили, что вкус брокколи и цветной капусты может восприниматься людьми по-разному из-за особенностей микробиома слюны. Оказалось, что неприязнь к вкусу капусты коррелирует с количеством выделяемых соединений серы при контакте цветной капусты со слюной разных людей. Однако эта корреляция наблюдается только у детей, а взрослые, скорее всего, привыкли к необычному вкусу и спокойнее переносят его.

- Археологи нашли на Ямале останки людей с заведенными за таз руками и сжатыми кулаками. Находки были сделаны в некрополе XVI–XVII века. Такой погребальный обряд в Нижнем Приобье археологи ранее не встречали.

- В Альпах 30 лет назад случайно обнаружили ледяную мумию человека эпохи медно-каменного века по прозвищу Этци. Сайт N+1 рассказал, что известно сегодня о человеке, пролежавшем во льду более пяти тысяч лет.

- Лондонские Королевские музеи Гринвича подвели итоги ежегодного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year. В этом материале можно посмотреть на лучшие фотоработы участников.

- Невозможно представить себе мир "Дюны" Френка Герберта без песчаных червей. В этой статье N+1 взглянули на этих существ с точки зрения зоолога и выяснили, как устроен их жизненный цикл и какое место они занимают в экосистеме планеты Арракис.