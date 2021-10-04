Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый метод обмана систем распознавания лиц, кость эпохи неолита с лицом человека, а также сомнения ученых по поводу оптимального пребывания на солнце

Фото: Steffi Loos/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи научились обманывать системы распознавания лиц с помощью макияжа, причем так, чтобы он не привлекал внимания людей, например, полиции. Испытания на 20 добровольцах показали, что метод снижает точность распознавания лица с 47,5 до 1,2 процента.

- Томские археологи нашли редкую кость эпохи неолита с вырезанным лицом человека. Работы стали возможными благодаря тому, что уровень воды в реке Томь в сентябре 2021 года опустился до исторического минимума. Археологи предварительно оценили возраст находки в 6–8 тысяч лет. Кость принадлежала какому-то крупному животному – лосю или оленю.

- Английские и датские ученые в эксперименте на добровольцах показали, что текущие рекомендации по оптимальному для выработки витамина D пребыванию на солнце могут быть неверными. Однако пока непонятно, в большую или меньшую сторону. Посмотрев концентрацию витамина D в крови участников исследования после облучения разными аппаратами, медики заметили, что облучение одинаковой интенсивности, но из разных источников, вызывает выработку разного количества витамина D.

- Астрономы отыскали массивную суперземлю с ультракоротким орбитальным периодом. Год на TOI-1634b длится 0,98 земного дня, при этом масса и радиус экзопланеты составляет 10,14 масс Земли и 1,749 радиуса Земли. Планету внесли в список наиболее подходящих целей для будущих спектроскопических исследований их возможных атмосфер, в том числе при помощи телескопа "Джеймс Уэбб".

- 50 лет назад в одной из лондонских больниц заработал первый компьютерный томограф. Самые интересные снимки пациентов, сделанные компьютерным томографом, сайт N+1 собрал в этой галерее. Из фотографий можно, в частности, узнать, какую нагрузку может выдержать человеческое тело, посмотреть на пулю в черепе, с которой мужчина прожил до старости, проработав инженером, и даже получил Государственную премию СССР.