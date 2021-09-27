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На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай, назначенный еще предыдущим афганским правительством, в понедельник сообщил о решении отказаться от своего выступления на Генассамблее, передает агентство EFE со ссылкой на источники.

По их данным, Исакзай уже уведомил ООН о своем решении, при этом он не стал объяснять причины. Другие СМИ также сообщают об отказе Исакзая выступить на ГА ООН.

Афганистан во власти талибов

Изначально планировалось, что постпред Афганистана выступит в понедельник. Его имя было включено в официальный список выступающих на Генассамблее.

Таким образом, как отмечает агентство EFE, теперь на Генассамблее от имени Кабула выступать никто не будет - ни захватившие власть в Афганистане талибы (представители движения "Талибан", запрещенной в России террористической организации), ни представители прежнего руководства страны.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Афганистан Талибан ГА ООН

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