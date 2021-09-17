Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал бегством уход из Афганистана войск США и их союзников по НАТО.

"Сейчас перед нашей организацией (ШОС - ИФ) остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС", - сказал Путин в пятницу на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Путин принимает участие в саммите посредством видеоконференции.

Ряд стран ШОС, напомнил он, имеет с Афганистаном общую границу.

В первую очередь, отметил Путин, важно задействовать потенциал ШОС для оказания содействия началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма.