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Ашраф Гани сообщил о взломе его страницы на Facebook

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Беглый президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в своем твиттере о взломе его страницы на Facebook.

Он подчеркнул, что сообщения, опубликованные от его лица со вчерашнего дня, следует считать недействительными до восстановления доступа к аккаунту.

Ранее в понедельник в фейсбуке на странице Гани появилось обращение к международному сообществу с призывом сотрудничать с пришедшим к власти "Талибаном" (террористическое движение, запрещенное в РФ).

"Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не дистанцироваться от афганского народа", - говорится в сообщении.

Гани и многие другие политики бежали из Афганистана после того, как талибам удалось взять под свой контроль большую часть страны в августе.

Афганистан Ашраф Гани

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