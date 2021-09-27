В Думе назвали дискриминацией возможный запрет на въезд в США со "Спутник V"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий считает дискриминационным готовящееся, по данным американских СМИ, решение не пускать в США иностранцев, привитых "Спутник V".

"Таким образом, США откровенно пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Оснований для подобных решений - ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и ее практическим применением", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в понедельник.

Парламентарий сослался на информацию газеты The Washington Post, которая сообщила о том, что США "могут с ноября не пускать в страну иностранцев, вакцинированных "Спутник V". Слуцкий отмечает со ссылкой на издание, что в случае введения дополнительных "кордонных" мер желающим попасть в Соединенные Штаты иностранцам придется прививаться препаратами, которые одобрили либо власти США, либо ВОЗ.

При этом Слуцкий считает, что есть также "весьма явные попытки" препятствовать регистрации "Спутник V" в ВОЗ, и продолжаются спекуляции на политической почве.

Согласно сообщению Washington Post, США впервые с начала пандемии намерены ослабить ограничения на въезд в страну для иностранцев, привитых от коронавируса. Однако новые правила, которые вступают в силу с ноября, не коснутся россиян, привитых вакциной Sputnik V, а также граждан других стран, где ведется вакцинация российским препаратом. Издание отмечает, что по новым правилам при въезде США будет признавать только вакцины, одобренные американским регулятором FDA или ВОЗ. Вместе с тем, Sputnik V пока не получил одобрение ВОЗ и не признается США.