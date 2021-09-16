Университет Кордовы заявил о преимуществе "Спутника V" против "дельта"-штамма

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" имеет более высокую нейтрализующую способность против штамма "дельта" среди ранее переболевших COVID-19 пациентов, чем вакцины Sinopharm и AstraZeneca, следует из исследования медиков аргентинского Национального университета Кордовы (Аргентина). Данные приводит газета La Nacion.

Специалисты сравнили нейтрализующую способность антител в плазме 309 пациентов против оригинального и "дельта"-штамма COVID-19. 41 участник исследования ранее перенес заболевание и не был вакцинирован, 78 были полностью привиты вакциной AstraZeneca, 101 человек получил обе дозы вакцины Sinopharm и еще 89 - полный курс вакцинации "Спутником V". При этом 21 привитый AstraZeneca, 40 привитых Sinopharm и 55 "Спутником V" ранее перенесли заболевание коронавирусом.

Сопротивляемость "дельта"-штамму по сравнению с оригинальным коронавирусом снизилась у всех испытуемых, но среди ранее переболевших наименьшее снижение нейтрализующей способности антител было зафиксировано у привитых "Спутником V". При этом среди ранее не сталкивавшихся с заболеванием добровольцев падение эффективности антител от всех трех вакцин против "индийского" варианта практически не различалось. Исследователи подчеркивают, что, несмотря на разные уровни эффективности, привитые каждой из трех вакцин сохраняют сопротивляемость "дельта"-штамму.

Значительнее всего эффективность против "индийского" штамма снизилась у непривитых добровольцев.

Исследование проводилось 26 специалистами Национального университета Кордовы, больницы Роусон и Минздрава провинции Кордова.