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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - МИД Украины вызывает посла Венгрии для объяснения позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", сообщил представитель ведомства Олег Николенко.

"Могу подтвердить вызов украинского посла (в Будапеште). МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", - сказал Николенко во вторник "Интерфаксу".

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Он заявил, что "украинская сторона примет решительные меры для защиты национальных интересов".

27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

Власти Украины выразили недоумение и разочарование решением Венгрии подписать этот контракт с "Газпромом" и намерены обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Украина Венгрия Газпром

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