Премьер Грузии пригрозил собравшемуся в Тбилиси Саакашвили тюрьмой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

"Как только Саакашвили вступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму", - сказал во вторник журналистам Гарибашвили, комментируя намерения Саакашвили прибыть в Грузию 2 октября.

Он добавил, что "Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы". Его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной", - добавил Гарибашвили.

"Сегодня наше государство сильное, и сегодня не 2003 год, когда он пришел к власти через хаос и дестабилизацию. Любая провокация будет пресечена в рамках закона", - подчеркнул Гарибашвили.

Накануне Саакашвили сообщил в соцсетях, что взял билет на авиарейс Киев-Тбилиси на 2 октября, когда в Грузии проводятся местные выборы. Он призвал своих сторонников после окончания голосования выйти на улицы городов и сел, чтобы "защитить достигнутую победу".