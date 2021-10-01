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Саакашвили сообщил, что уже прибыл в Грузию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - сообщил Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Ранее экс-президент написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.

При этом представители властей заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Михаил Саакашвили Грузия

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