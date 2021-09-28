Кремль заявил, что газовый контракт РФ и Венгрии не нарушает ничьих прав

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другие страны, в том числе Украина, не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Песков также прокомментировал критику со стороны Киева из-за заключения этого контракта.

"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".

27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Киев выразил недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом", заявив о намерении обратиться в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Песков отметил, что "Газпром" готов заключать новые долгосрочные контракты для увеличения поставок газа в Европу, чтобы удовлетворить растущие потребности.

"Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту, это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в России относятся к беспокойству Европы в связи с ростом цен на газ и готова ли РФ увеличить в ближайшее время поставки.

Он напомнил, что "Газпром" близок в данный момент к историческому рекорду по объемам поставок газа европейским потребителям, компания полностью и даже с превышением осуществляет выполнение своих обязательств.

"И, безусловно, "Газпром" готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты (...) чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе. Очевидно, что спотовый рынок лишь отчасти может удовлетворять потребности для ритмичного развития", - сказал Песков.