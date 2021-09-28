Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Еврокомиссия оценит возможные последствия нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".

"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", - сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге во вторник.

Он отметил, что в настоящее время, в частности, уже идет проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

Власти Украины выразили недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Они выразили намерение обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.

Еврокомиссия ЕС Венгрия Газпром Тим Макфи

Новости по теме

Новости

Власти Гонконга объявили о признании всех российских вакцин с 29 сентября

Власти Гонконга объявили о признании всех российских вакцин с 29 сентября

МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косово

МИД РФ призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косово

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС

Британских военных привели в готовность для поставки топлива на АЗС
Афганистан во власти талибов

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля

Талибы временно восстановят в Афганистане конституцию времен последнего короля
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 232,3 млн человек

Что случилось этой ночью: вторник, 28 сентября

США сформируют специальную группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Американского певца R Kelly признали виновным в торговле людьми

Сеул заявил, что КНДР провела пуск минимум одной ракеты

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"

Украина назвала "ударом" подписание Венгрией контракта с "Газпромом"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');