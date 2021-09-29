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КНДР заявила, что испытала новую гиперзвуковую ракету

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Военные КНДР во вторник провели испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты, сообщает официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

Согласно сообщению, Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" в провинции Чагандо. Испытание в Пхеньяне называют успешным.

ЦТАК называет разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечает, что ее реализация "продвигается вперед".

До сих пор в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

Как сообщалось, Северная Корея во вторник утром произвела пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Этот пуск стал седьмым испытанием оружия в КНДР в этом году.

13 сентября Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа.

КНДР

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