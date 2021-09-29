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Ким Чен Ын отсутствовал на открытии сессии парламента КНДР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Северной Корее во вторник открылась V сессия Верховного народного собрания (ВНС) четырнадцатого созыва, северокорейский лидер Ким Чен Ын на мероприятии не присутствовал, сообщает ЦТАК.

По данным агентства, на встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица, в том числе председатель президиума ВНС Чхве Рен Хэ и премьер-министр Северной Кореи Ким Док Хун.

Работа сессии была посвящена внутренним вопросам. Как сообщает ЦТАК, депутаты ВНС начали обсуждение "законопроекта о развитии города и округа, законопроекта об обеспечении образования молодежи и проекта поправок и дополнений к закону о плане национальной экономики".

Заседание ВНС состоялось спустя несколько дней после того, как сестра лидера КНДР Ким Е Чжон выступила с примирительным посланием Южной Корее, заявив о перспективе межкорейского саммита, если Сеул откажется от "двойных стандартов".

Также в день заседания Пхеньян объявил об испытании гиперзвуковой ракеты.

Международные наблюдатели ожидали, что в ходе заседания власти КНДР сделают какие-либо заявления, адресованные Южной Корее и США. Однако в первый день работы сессии этого не произошло.

КНДР Ким Чен Ын

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