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Шри-Ланка с 1 октября отменит ПЦР-тесты по прибытии для привитых туристов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Шри-Ланки с 1 октября отменяет тестирование по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеющих справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает портал СolomboРage.

"Полностью вакцинированные туристы и жители Шри-Ланки, у которых есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, с 1 октября не будут проходить дополнительное ПЦР-тестирование по прибытии в международном аэропорту Бандаранаик (BIA) и "Маттала Раджапакса"", - пишет издание.

Как отмечает портал, иностранные туристы, которые не были полностью вакцинированы, смогут провериться на коронавирус в отеле, в котором они будут отдыхать.

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"Для непривитых туристов по-прежнему сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии, а затем им надо соблюдать двухнедельный карантин. На выбор путешественникам будет предоставлено место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр", - пишет СolomboРage.

Как отмечает портал, если тест, проведенный на 12-й день, будет отрицательным, то карантин снимается. Также туристы смогут посещать экскурсии, но только одобренные местным Минздравом.

Для въезда на Шри-Ланку туристам нужен сертификат о полной вакцинации на английском языке (или нотариально заверенный перевод сертификата). С момента второй прививки должно пройти не менее двух недель. Для посещения Шри-Ланки можно предъявить сертификат о вакцинации любой разработанной в мире вакциной, в том числе российской. Также всем прибывающим необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус и заполнить декларацию о здоровье пассажира. От теста освобождаются только дети до 2 лет.

Для въезда на Шри-Ланку необходимо также получить онлайн-визу и приобрести страховку с покрытием от COVID-19 на $50 тыс. стоимостью $12.

В ноябре прямые рейсы в Коломбо планирует запустить российский "Аэрофлот". Кроме того, на Шри-Ланку можно добраться на рейсах еще шести авиакомпаний с пересадками в ОАЭ, Катаре и Турции.

Шри-Ланка

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