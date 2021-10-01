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Маврикий отменил карантин для туристов с прививкой, в том числе "Спутником V"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Маврикия с 1 октября разрешили туристам, у которых есть прививка от коронавируса, посещать остров без соблюдения двухнедельного карантина, сообщает портал TTN Worldwide.

"Республика Маврикий полностью открыла свои границы для вакцинированных туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В стране хорошие темпы вакцинации, от коронавируса привито 88% населения", - пишет издание.

Минздрав Маврикия одобрил восемь вакцин от коронавируса, в том числе российский "Спутник V".

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После прибытия в отель туристы с прививкой должны будут пройти два экспресс-теста на антиген - в день прибытия и на пятый день. После первого теста на антиген путешественники смогут свободно передвигаться по острову.

Как отмечает портал, туристам без прививки нужно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста и по-прежнему придется соблюдать двухнедельный карантин в отеле.

Кроме того, всем путешественникам потребуется туристическая страховка, которая покрывает лечение от коронавируса. Также перед посещением необходимо заполнить две анкеты: декларацию здоровья и Passenger Locator.

Сейчас прямого авиасообщения между Маврикием и Россией нет. Добраться на остров можно с пересадкой в Цюрихе, Вене или Дубае.

Маврикий

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