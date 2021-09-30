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Ким Чен Ын назвал призыв США к диалогу средством для обмана международного сообщества

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США пытаются обмануть международное сообщество и замаскировать свое враждебное поведение, призывая КНДР к диалогу, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"США призывают (КНДР - ИФ) к дипломатическому взаимодействию и безусловному диалогу, но это является не чем иным, как средством обмануть международное сообщество и замаскировать их враждебное поведение и продолжение того, что преследовали предыдущие администрации США", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Уточняется, что северокорейский лидер сделал эти замечания в своей речи, с которой выступил на второй день сессии Верховного народного собрания в среду.

Ранее госдеп США заявил: "Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в отношениях с КНДР, и призываем ее к диалогу". Вместе с этим Вашингтон осудил очередной ракетный пуск Северной Кореи.

КНДР Ким Чен Ын США

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