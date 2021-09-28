Госдепартамент США осудил очередной ракетный пуск Северной Кореи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил в понедельник, что осуждает пуск Северной Кореей ракеты, одновременно призвав Пхеньян к диалогу.

"Соединенные Штаты осуждают запуск ракеты КНДР", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "этот пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества".

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в отношениях с КНДР, и призываем ее к диалогу", подчеркнул госдеп. В то же время, американские военные США заявили, что проведенный КНДР ракетный пуск не угрожает безопасности Соединенных Штатов. Они продолжат следить за ситуацией.

Как сообщили южнокорейские военные, Северная Корея осуществила во вторник пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Отмечается, что пуск был осуществлен около 6:40 утра (00:40 по мск). Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют пуск для получения дополнительной информации.

"Наши военные внимательно следят за соответствующими действиями в координации с США и поддерживают состояние готовности к дополнительным пускам", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету. Также сообщается, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году, а также шестым испытанием оружия. 15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море. За несколько дней до этого Пхеньян провел испытание крылатой ракеты нового типа.