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Госдеп заявил о готовности США встретиться с КНДР без предварительных условий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США не проводят враждебной политики по отношению к КНДР и готовы встретиться без предварительных условий, заявил представитель Госдепартамента южнокорейскому агентству "Ренхап".

"Соединенные Штаты не вынашивают никаких враждебных намерений по отношению к КНДР. Наша политика призывает к выверенному, практическому подходу, который открыт для дипломатии с КНДР и направлен на то, чтобы добиться ощутимого прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и наших развернутых сил", - цитирует "Ренхап" представителя госдепа.

"Мы готовы встретиться с КНДР без предварительных условий. Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует...", - добавил он.

Представитель Госдепартамента также заявил, что США поддерживают межкорейский диалог.

"Мы решительно поддерживаем межкорейское сотрудничество и считаем, что оно играет важную роль в создании более стабильной обстановки на Корейском полуострове", - сказал чиновник.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на сессии Верховного народного собрания КНДР, заявил, что США пытаются обмануть международное сообщество и замаскировать свое враждебное поведение, призывая КНДР к диалогу.

"США призывают (КНДР - ИФ) к дипломатическому взаимодействию и безусловному диалогу, но это является не чем иным, как средством обмануть международное сообщество и замаскировать их враждебное поведение и продолжение того, что преследовали предыдущие администрации США", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

До этого Госдепартамент США заявил, что осуждает пуск Северной Кореей ракеты, одновременно призвав Пхеньян к диалогу.

США КНДР

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