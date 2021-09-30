Экс-министр обороны Армении задержан по делу о хищении $4,6 млн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - По подозрению в хищении в особо крупных размерах в Армении задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян, сообщили в четверг в следственном департаменте Службы национальной безопасности страны.

"Оба привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2 277 323 840 драмов ($4,6 млн) и совершении общественно опасных деяний", - говорится в сообщении.

Служба национальной безопасности Армении продолжает оперативно-розыскные и следственные действия по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебных подлогов высокопоставленных сотрудников Минобороны при поставках боеприпасов для нужд Вооруженных сил страны, отмечается в сообщении.