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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-министр обороны Армении задержан по делу о хищении $4,6 млн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - По подозрению в хищении в особо крупных размерах в Армении задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян, сообщили в четверг в следственном департаменте Службы национальной безопасности страны.

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"Оба привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2 277 323 840 драмов ($4,6 млн) и совершении общественно опасных деяний", - говорится в сообщении.

Служба национальной безопасности Армении продолжает оперативно-розыскные и следственные действия по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебных подлогов высокопоставленных сотрудников Минобороны при поставках боеприпасов для нужд Вооруженных сил страны, отмечается в сообщении.

Армения Давид Тоноян

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