Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Замначальника Генштаба Армении Галстяна заподозрили в злоупотреблениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Армении задержан заместитель начальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян, подтвердил в субботу пресс-центр службы Национальной безопасности республики.

Там отметили, что военачальник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении должностного подлога, повлекших тяжелые материальные последствия, в рамках уголовного дела о нарушениях в процессе поставок вооружений на нужды ВС.

В суд представлено ходатайство об избрании Галстяну ареста в качестве меры пресечения.

О задержании Галстяна сообщила в пятницу газета "Грапарак". По данным издания, в его доме проводился обыск. Галстян подозревается в хищении 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн), а также в поставках министерству обороны непригодных артиллерийских снарядов.

По материалам дела, Галстян заключил с Минобороны договоры о поставках артиллерийских снарядов для орудий 1983-1986 годов выпуска, однако были поставлены снаряды для чешской техники 1977 года, непригодные для стрельбы.

30 сентября стало известно об аресте экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"), которые были задержаны СНБ по обвинению в хищениях в особо крупных размерах.

Армения Степан Галстян

Новости по теме

Новости

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил уйти из политики после выборов

Вместе с Михаилом Саакашвили в тбилисской квартире задержали ее хозяина

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Спикер парламента Грузии не ждет обострения отношений с Киевом из-за Саакашвили

Что случилось этой ночью: суббота, 2 октября

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 700 тысяч

Россия будет поставлять электричество Абхазии до устранения аварии на ЛЭП

Почти вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтной линии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });