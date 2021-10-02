Замначальника Генштаба Армении Галстяна заподозрили в злоупотреблениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Армении задержан заместитель начальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян, подтвердил в субботу пресс-центр службы Национальной безопасности республики.

Там отметили, что военачальник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении должностного подлога, повлекших тяжелые материальные последствия, в рамках уголовного дела о нарушениях в процессе поставок вооружений на нужды ВС.

В суд представлено ходатайство об избрании Галстяну ареста в качестве меры пресечения.

О задержании Галстяна сообщила в пятницу газета "Грапарак". По данным издания, в его доме проводился обыск. Галстян подозревается в хищении 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн), а также в поставках министерству обороны непригодных артиллерийских снарядов.

По материалам дела, Галстян заключил с Минобороны договоры о поставках артиллерийских снарядов для орудий 1983-1986 годов выпуска, однако были поставлены снаряды для чешской техники 1977 года, непригодные для стрельбы.

30 сентября стало известно об аресте экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"), которые были задержаны СНБ по обвинению в хищениях в особо крупных размерах.