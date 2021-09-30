Экс-полицейский получил пожизненное за убийство жительницы Лондона в локдаун

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд Олд-Бейли приговорил бывшего лондонского полицейского Уэйна Казинса к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард, которую он незаконно задержал под предлогом нарушения локдауна, сообщает ВВС.

Судья Фулфорд заявил, что тяжесть совершенного преступления настолько исключительно велика, что он должен вынести пожизненный приговор.

При этом он упрекнул подсудимого в том, что своими действиями он подорвал общественное доверие к полиции. Также он сказал, что Казинс предал собственную семью и не проявил признаков подлинного раскаяния. Совершенное преступление он назвал трагическим и очень жестоким, а его обстоятельства - "гротескными".

Убийство и суд над 48-летний Казинсом вызвало широкий общественный резонанс. Летом он признал вину в похищении женщины и изнасиловании, но не в убийстве.

Сара пропала по пути домой из гостей вечером 3 марта. 9 марта Казинса задержали, отследив его через записи дорожных камер по арендованному автомобилю, на котором он какое-то время в Лондоне ехал по маршруту пропавшей. 12 марта обгоревшие останки женщины нашли в пруду в леске под Эшфордом, в Кенте.

На момент преступления полицейский служил в подразделении, которое охраняет дипмиссии и правительственные здания в Лондоне. Как отмечает Daily Telegraph, немолодой Казинс считался солидным семейным человеком, но незадолго до совершения преступления стал вести себя странно.

Следствие и суд установили, что готовиться к преступлению он начал за несколько дней. Он специально взял в аренду машину, хотя у него была своя, и следил за участком дороги, на которой 3 марта похитил Сару Эверард.

Он был в форме и сделал вид, что хочет ее задержать за нарушение локдауна. Следствие считает, что она не удивилась этому, поскольку поздно вечером возвращалась из гостей. Он надел на нее наручники, посадил на заднее сиденье, отвез в пустынное место в Кент, там изнасиловал и задушил ремнем. Тело он оставил в лесистом участке, который ему принадлежал.

Потом он провел день спокойно дома, а 5 марта купил канистру, бензин и сжег тело в том же лесу, положив в холодильник. Останки он выбросил в пруд, а еще через несколько дней привез семью с детьми на прогулку все в тот же лесок.

Telegraph напоминает, что в Скотленд-Ярде были в ужасе, когда узнали, что под подозрение попал их сотрудник.



Исчезновение и убийство молодой женщины побудило жителей Лондона к массовым протестам с лозунгом "Вернуть себе улицы", несмотря на запрет уличных акций из-за COVID-19.