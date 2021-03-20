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В Лондоне прошли акции против локдауна

В Лондоне прошли акции против локдауна
Фото: jmimages/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тысячи людей приняли участие в демонстрациях против коронавирусных ограничений в центре Лондона, сообщает издание The Guardian.

Толпы людей прошли маршем от Гайд-парка до Вестминстера, где полиция арестовала по меньшей мере 13 человек, в основном, за нарушение ограничений из-за COVID-19.

Полиция Лондона заявила, что число людей, пришедших на субботние демонстрации, превзошло все ожидания. Министерство внутренних дел отметило, что в соответствии с действующими правилами борьбы с коронавирусом, участие людей в протестах по-прежнему незаконно.

В пятницу, 19 марта, 62 депутата написали министру внутренних дел, что разрешение полиции привлекать к уголовной ответственности людей за протест "неприемлемо и, возможно, незаконно". Они заявили, что право на протест закреплено в законе о правах человека.

В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Британии должны были пройти траурные акции со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" (Reclaim These Streets). Однако полиция заявила, что при всем уважении к чувствам организаторов траурных акций, они не могут считаться законными в условиях локдауна. В результате большинство из них было официально отменено, в Клэпхэме днем люди поодиночке приносили и возлагали цветы. Активисты заявили, что полиция заставляет тысячи женщин молчать, запрещая траурную акцию. Они обратились в Высокий суд, чтобы добиться проведения этого мероприятия, однако в пятницу вечером суд отказался принять иск.

В Лондоне 3 марта пропала без вести Сара Эверард, в одиночестве возвращавшаяся домой от подруги в районе Клэпхэм. 12 марта ее тело было найдено в графстве Кент. В убийстве обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса, который на данный момент арестован. В Клэпхэме, где Эверард последний раз видели живой, появился мемориал в память о погибшей. Убийство Сары Эверард вызвало широкий общественный резонанс.

Лондон COVID-19 коронавирус

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